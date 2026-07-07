Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük'te bulunan Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, hem atların antrenman alanlarında hem de tesis genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çalışmalar kapsamında atların antrenman ve eğitim yaptığı manejlerde bakım ve yenileme işlemleri yapılıyor. Binicilikte manej; atların eğitim, antrenman ve çeşitli binicilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği açık veya kapalı çalışma sahalarını ifade ediyor. Zamanla kullanım nedeniyle yıpranan manej zeminleri, uzman ekipler tarafından periyodik olarak elden geçiriliyor. Çalışmalar kapsamında zemin havalandırılıyor, sıkışan kum ve tekstil malzemesi kabartılıyor, niteliğini kaybeden kum ise yenisiyle değiştirilerek sahaya homojen şekilde yeniden seriliyor.

ATLARIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA TUTULUYOR

Manej yenileme çalışmaları, zemin elastikiyetini koruyarak atların eklem sağlığını desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda kayma riskini azaltan ve sakatlanmaların önüne geçilmesine katkı sağlayan zemin düzenlemeleri sayesinde atların daha güvenli koşullarda antrenman yapması hedefleniyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, tesis genelindeki çalışmalar kapsamında Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'ni çevreleyen çitlerde de yenileme çalışması yürütüyor. Böylece hem tesisin güvenliği hem de fiziki görünümü daha modern ve kullanışlı hale getiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yürüttüğü bakım ve yenileme çalışmalarıyla tesisin kullanım ömrünü uzatmayı, atların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim ve antrenman yapmasını sağlamayı amaçlıyor. Ekiplerin alandaki çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürdüğü bildirildi.

RAHVAN AT YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti, yalnızca atların eğitim ve bakımının gerçekleştirildiği bir tesis olmanın ötesinde, geleneksel rahvan at yarışlarına da ev sahipliği yapıyor. Her yıl Türkiye'nin farklı illerinden gelen rahvan atları ve binicileri bir araya getiren merkez, sporcular ve at yetiştiricileri için önemli bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

12 Temmuz'da düzenlenecek Rahvan Binicilik Federasyon Müsabakası öncesinde gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmalarıyla tesis, yarışlar ve antrenmanlar için daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü manej zemin yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları sayesinde hem atların sağlıklı koşullarda antrenman yapması hem de yarış organizasyonlarının daha nitelikli bir altyapıda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.Formun Üstü