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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA adresinde '2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 7 Temmuz 2026 tarihinde '2026 NATO Zirvesi' konulu 45 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sundu.

PTT AŞ tarafından '2026 NATO Zirvesi' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 7 Temmuz 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.

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