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Külliye'deki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Tarafların, zirve hazırlıkları ve NATO gündemindeki başlıklar üzerine değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

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İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşme, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirve öncesinde gerçekleştirilen diplomatik temaslar kapsamında yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede zirve gündemi ve ittifak ilişkileri ele alındı.

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