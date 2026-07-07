Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut tarafından hayata geçirilecek Bahçelievler Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Toplam 20 bin bahçeli evin etaplar halinde inşa edileceği projede fiyatlar 590 bin TL'den başlayacak, başvurular ise 8 Temmuz'da alınacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları doğayla buluşturmayı hedefleyen Gazi Konut Bahçelievler Projesini tanıttı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut tarafından hayata geçirilecek projeyle, şehir yaşamının yoğun temposundan uzak, bahçeli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında projenin teknik detayları, satış koşulları ve başvuru takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.

20 BİN BAHÇELİ EV YAPILACAK

Etaplar halinde uygulanacak proje kapsamında toplam 20 bin bahçeli konut inşa edilmesi planlanıyor. Tek katlı olarak tasarlanan konutlar 30 metrekare kullanım alanına ve yaklaşık 70 metrekare özel bahçeye sahip olacak.

Salon, mutfak ve banyodan oluşacak evlerde dört mevsim yaşam imkânı sunulurken, ailelerin kendi sebze ve meyvelerini yetiştirebileceği yaşam alanları oluşturulacak.

Projede şehit aileleri, gaziler ve emekliler için konut fiyatı 590 bin TL olarak belirlendi. Bu gruptaki hak sahipleri yüzde 25 peşinat ödeyecek, kalan tutarı ise aylık 9 bin TL taksitlerle ödeyebilecek.

Diğer vatandaşlar için satış fiyatı 690 bin TL olacak. Bu grupta yüzde 50 peşinat alınırken, kalan ödeme aylık 19 bin TL taksitlerle yapılacak.

Konutların bir yıl içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor.

BAŞVURULAR 8 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Bahçelievler Projesi için başvurular 8-20 Temmuz tarihleri arasında Gazi Konut'un resmi internet sitesi üzerinden alınacak. İlk etap için kura çekiminin ise temmuz ayı sonunda yapılması planlanıyor.

Tanıtım toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin yalnızca bir konut yatırımı olmadığını, aynı zamanda sosyal yaşamı güçlendirecek bir şehircilik modeli olduğunu söyledi.

Betonlaşmanın şehir yaşamını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Şahin, 'Gaziantep'i yeşil şehir yapıyoruz. Bir buçuk milyon metrekare alan ayırdık. Vatandaşlarımız kendi bahçelerinde üretim yapacak, komşuluk kültürü yeniden canlanacak. Büyük aile kültürünü şehrimizde yeniden inşa etmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

VALİ ÇEBER: TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise projenin öngörüye dayalı şehircilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirterek, Bahçelievler Projesi'nin sadece Gaziantep'e değil, tüm Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Çeber, özellikle hobi bahçelerinin tartışıldığı bir dönemde projenin mevzuata uygun, doğayla uyumlu ve mahalle kültürünü yaşatan yeni bir model sunduğunu ifade etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan da projenin belediyecilik anlayışına yeni bir boyut kazandıracağını belirterek, vatandaşlara uygun maliyetlerle bahçeli yaşam alanları sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz ise şirketin vizyonunun Gaziantep'e değer katan ve Türkiye'ye örnek olan projeler üretmek olduğunu belirterek, insan odaklı şehirleşme anlayışıyla komşuluk ilişkilerini ve aile yapısını güçlendiren yaşam alanları inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti.