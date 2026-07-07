ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Temmuz Salı günü Hatay kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de ise rüzgarın kuvvetli eseceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklediğini açıkladı. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ve Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.