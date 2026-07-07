Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarı Danişment Mahallesi'nde yeni içme suyu deposu ve terfi hattını hizmete alarak mahallede kesintisiz su temini sağladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarı Danişment Mahallesi'nde tamamladığı yeni yatırımla içme suyu iletim ve depolama kapasitesini artırdı.

Hizmete alınan yeni içme suyu deposu ve terfi hattıyla mahallede daha güvenli ve kesintisiz su temini sağlandı.

Çalışmalar kapsamında içme suyu terfi hattı tamamlanırken, suyun güvenli şekilde depolanması amacıyla yeni içme suyu deposu hizmete alındı. Gerçekleştirilen yatırımla birlikte suyun şebekeye daha verimli şekilde iletilmesi mümkün hale geldi.

Yeni yatırımla birlikte mahallede içme ve kullanma suyunun daha güvenli ve kesintisiz şekilde iletilmesi sağlanırken, özellikle yaz döneminde artan su tüketiminin oluşturabileceği basınç ve kapasite sorunlarına karşı altyapının hizmet gücü artırıldı.

Yukarı Danişment Mahallesi sakinleri, gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Kırsal mahallelerde ihtiyaç önceliğine göre yatırımlarını sürdüren ESKİ Genel Müdürlüğü, değişen iklim koşulları ve mevsimsel tüketim artışlarını dikkate alarak içme suyu altyapısını geleceğin ihtiyaçlarına uygun şekilde güçlendirmeye devam ediyor.