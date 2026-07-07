Türk Hava Yolları, Havacılık Akademisi bünyesinde gençlere yönelik 10 günlük özel bir havacılık programı başlatıyor. Program kapsamında katılımcılar, havacılık sektörünü yakından tanıma ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı bulacak.

İSTANBUL (İGFA) - Türk Hava Yolları (THY), gençlerin havacılık sektörünü yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Havacılık Akademisi bünyesinde yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor.

10 gün sürecek program kapsamında katılımcılar, havacılık sektörünün temel dinamiklerini öğrenirken, havayolu operasyonları ve sektördeki farklı kariyer alanları hakkında kapsamlı bilgi edinme imkânı bulacak.

Programda ayrıca sektör profesyonelleriyle buluşmalar, uygulamalı eğitimler ve etkileşimli etkinlikler de yer alacak. Böylece gençler, havacılık dünyasını teorik bilginin yanı sıra uygulamalı olarak da deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Türk Hava Yolları, programla geleceğin pilotlarını, mühendislerini, yöneticilerini ve havacılık profesyonellerini sektörle buluşturmayı, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamayı ve havacılık alanına ilgi duyan yeni yetenekleri desteklemeyi hedefliyor. Programa ilişkin başvurular ve detaylı bilgilere THY Havacılık Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.