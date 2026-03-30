Kayseri Melikgazi Belediyesi, çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor.

KAYSERİ (İGFA) - 'Ormanlar Kralı Ağustos Böceği' tiyatro oyunu, 5 Nisan Pazar günü Kayseri Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda minikler ile buluşacak.

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenecek olan eğitici ve öğretici tiyatro oyunu, çocukların hayal gücünü beslemeyi hedeflerken onlara keyifli bir hafta sonu yaşatacak.

08-13 yaş aralığındaki çocuklar için, saat 13.00 ve 14.30 olmak üzere toplam iki farklı seansta gerçekleştirilecek ücretsiz oyuna katılımın yoğun olması bekleniyor.

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleşen etkinliğe tüm çocukları davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Çocuklarımız, en kıymetlilerimiz. Çocuklarımızın eğitimi, sosyalleşebilmeleri, geleceğe daha emin adımlarla yürüyen bireyler olmaları için Melikgazi Belediyesi olarak birçok yatırım ve projeyi hayata geçiriyoruz. Yalnızca eğitimlerine yönelik okullar, kütüphaneler yapmakla kalmayıp aynı zamanda onları eğlendirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak sosyal ve kültürel etkinliklerle de bir araya getiriyoruz.

Bu kapsamda 5 Nisan Pazar günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonumuzda 'Ormanlar Kralı Ağustos Böceği' isimli çocuk tiyatrosuyla evlatlarımızı bir araya getireceğiz. Katılım sağlamak isteyen 08-13 yaş aralığındaki çocuklarımız için 0530 253 91 91 numaralı hattımızdan ya da https://ulakbel.melikgazi.bel.tr/WebForm/kn4vuhfpqntkp9imw5nws#/ linkine tıklayarak rezervasyon yapılabilir. Tüm çocuklarımıza şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.' dedi.