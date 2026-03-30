Kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirmek ve daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

BURSA (İGFA) - Proje kapsamında Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler ve Şirinevler mahalleleri arasındaki Balıklıdere ve Deliçay dereleri üzerine 2 adet köprü inşa edilecek.

Öngermeli kirişli betonarme olarak projelendirilen köprülerin genişliği 26,50 metre, açıklıkları ise 23 ve 38 metre olacak. Modern mühendislik teknikleriyle inşa edilecek köprülerin, bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.

Altyapı çalışmaları kapsamında, köprülerin dayanıklılığını artırmak amacıyla radye temellerin altında kapsamlı kazık imalatı gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, 3 şeritli çift yönlü araç trafiğinin yanı sıra köprü üzerindeki yaya yolları sayesinde yayalar da güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek. Projenin ihalesi ise 13 Nisan'da gerçekleştirilecek.

'TRAFİK YOĞUNLUĞU BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALMIŞ OLACAK'

Çalışmalar öncesinde bölgede incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hem Deliçay hem de Balıklıdere üzerinde yapılacak köprülerle birlikte 11 Eylül Bulvarı'nı Gürsu'daki 35'lik yola bağlamış olacaklarını dile getirdi. Yaklaşık 1,3 kilometre uzunluğunda yol güzergahı olacağını hatırlatan Başkan Bozbey, '23 metre Balıklıdere üzerine, 38 metre de Deliçay üzerine yapacağımız köprülerle birlikte Ankara Yolu'ndaki trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalmış olacak. Güzergah üzerindeki vatandaşlarla görüşmeler başladı. Yakın zaman içerisinde yol ve köprü çalışmalarını başlatacağız' dedi.