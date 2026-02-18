Ankara Keçiören Belediyesi, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde; vakfın faaliyetleri, gönüllülük ve tedavi süreçleri hakkında belediye personeline yönelik Meclis Toplantı Salonu'nda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

ANKARA (İGFA) - LÖSEV yetkilisi Şelale Karsavuranoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı programda LÖSEV'in kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmalar, lösemi hastalığı ve tedavi süreçlerine dair bilgiler verildi.

LÖSEV'in faaliyetlerinin yanı sıra, gönüllülük süreci hakkında da bilgilendirme yapılarak LÖSEV'in temel amacının zor durumda olan ailelere yardımcı olmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak olduğu belirtildi.

Karsavuranoğlu, löseminin çocukluk çağı kanserleri arasında en sık görülen hastalık olduğunu ve bulaşıcı olmadığını ifade ederek erken teşhisin önemini ve löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.

GÖNÜLLÜLÜK ÖNEMLİ

Seminerde gönüllülüğün LÖSEV'in çalışmalarındaki önemli rolüne de değinilerek gönüllülüğün yalnızca bir sosyal sorumluluk olmadığı, aynı zamanda toplumun birlikte hareket etmesini sağlayan bir davranış biçimi olduğu vurgulandı.

Katılımcılara LÖSEV'in daha fazla insana ulaşmak ve lösemiyle mücadeleye dair toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek bu kapsamda farkındalık oluşturuldu.