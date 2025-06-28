KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi’yi güzelleştiren, vatandaşların hayat standartlarını yükselten kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisinin daha eklenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

“Aydınlıkevler Mahallemizde kentsel dönüşüm konutlarının temelini atıyoruz. Kentsel dönüşüm Aydınlıkevler Mahallemiz için önemli. Buradaki binalar çok yıpranmış durumda, 50-60 senelik yapılar var. Vatandaşımız belediyeye kentsel dönüşüm konusunda güveniyor. Biz de onlara mahcup olmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada 5 blok, 39 daire, 11 dükkanı yıktık; bunun karşılığında 72 daire, 13 dükkan yapacağız. 84 tane hak sahibimiz var, yaklaşık 120 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. Aydınlıkevler Mahallesi kentsel dönüşüm konutlarımızın olduğu alanda zemin güçlendirmesi yapıldı. Dolayısıyla burası çok uzun yıllar daha tertemiz oturulacak, sağlam bir hale geldi. Müteahhit firmamıza da teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten kentsel dönüşümle ilgili çok zor bir işi yapıyorlar. Kamu ihale kanununa göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Sayıştaş denetimine tabiiyiz. Burada 84 hak sahibi ile anlaştık.

Geçen gün temelini attığımız Kazım Karabekir'de 300'ü aşkın hak sahibi vardı. Hak sahiplerinin adının alınması, yurt dışındakilerin hisselerinin alınması, tapuların birleştirilmesi, tek bir parsel haline getirilmesi, bütün imar düzenlemesi, mimari - mühendislik çalışmalarının yapılması, ihalenin yapılması, müteahhitin kontrol edilmesi, işin bitmesi, kura çekimi, teslimi derken epey zor bir işi yapıyoruz. Çok farklı boyutlarda kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. İnşallah bu çalışmaları gerçekleştirirsek Melikgazi'miz, Kayseri'miz çok daha güzel bir yer haline gelecek. Özellikle merkezi alanda çok kullanılan, yıpranan bölgeler var. Onları da güzelleştireceğiz. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Aydınlıkevler, Kılıçarslan Mahalleleri ve diğer mahallelerimiz toplanıp gelirlerse, biz anlaşmak için elimizden geleni yaparız ve kentsel dönüşüme açarız. 6 Şubat Depremi'ni unutmamamız gerekiyor. Belediyeler, kamu kurumları, vatandaşlar el ele vererek eskiyen, yıpranan, riskli olan yapıları bir an önce değiştirmemiz lazım.“Görev yaptığımız 6 yıllık süre içerisinde belediyemizin bütçesinin yaklaşık 15 katı büyüklüğünde bir kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştirdik” dedi.