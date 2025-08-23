Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Ali Erkara Cami’nin açılış törenini gerçekleştirdiklerini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Toplumda camilerin sadece bir ibadet mekânı değil, aynı zamanda mahalle halkını bir araya getiren önemli bir buluşma noktaları olduğunu ifade eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Camiler bizim için önemli. Bu yüzden camilere önem vermemiz lazım. Camilerimize kadınlarımız da sık sık gelmeli. Gençlerimiz buralarda vakit geçirmeli. Bu camimizde özel bir durum söz konusu. Caminin girişinde kadınlar için ayrı erkekler için ayrı olmak üzere 2 adet sosyal alanımız var. Her birinde 80-100 kişi oturup sohbet edebilir. Üniversiteye yakın bir yer burası. Gençlerin yoğun olduğu bir bölge. Burada imamlarımıza, müftülerimize güzel bir uygulama alanı çıktı.

Gençlerimizle burada bir araya gelebilirler. Burada hep birlikte etkinlikler, kermesler yapacağız. Biz belediye olarak eğitime önem veriyoruz. Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Eğitimin iki ayağı vardır. Biri okullar biri camiler ve kütüphanelerdir. Ayrıca Türkiye’de yine en çok cami ve kütüphane yapan belediyeyiz. Hayırseverlerimizle ele ele vererek güzel hizmetler veriyoruz. Burası peyzajı ve zemini ile çok güzel oldu. Hayırlı olsun. Rabbim Ali Erkaya Amca’ya hayırlı ömür versin. Ali Erkara ve ailesine teşekkür ederim.” dedi.

Hayırsever Ali Erkara ise, “Bu mutlu günümde bizleri yalnız bırakmadınız, beni çok mutlu ettiniz. Cami yapmak yıllardır hayalimdi. Mustafa Palancıoğlu Başkanımın sayesinde bu hayalim gerçek oldu. Şükürler olsun.” dedi.

Kayseri İl Müftü Vekili Yaşar Bolat, “Rabbim bu ibadethanenin cemaatini bol eylesin. İnşallah her vakit bu şekilde bir kalabalıkta camimiz hizmet eder. Takva mescidi olması niyetiyle Rabbim bu ibadethaneyi kabul eylesin.” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Camilerin önemini anlatmaya hacet yok. Camilerin, ibadethanelerin ve Kur’an kurslarının toplumumuzda neler kazandırdığını biliyoruz. Sağ olsun Ali Erkara Abimiz bu güzel camiyi yaptırmış, ondan ve Palancıoğlu Başkanımızdan Allah razı olsun. Sevap defteri kapanmayacak güzel bir yatırım yaptılar.” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Caminin lokasyonu oldukça güzel. Dinine bağlı birçok gençlik geliyor. Özellikle gençlerimiz ve genç bayan kardeşlerimiz burayı dolduracak. Buralar artık hem manevi hem maddi anlamda toplanma yerleri. Hep beraber burasının cıvıl cıvıl dolduğunu görelim. Allah razı olsun. Hayırlı olsun.” diye ifade etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de bir konuşma yaparak, “Muhteşem bir caminin açılışını yapıyoruz. Ali Erkara gibi amcalar olduğu sürece ibadethaneler tükenmez. Yaşarken kendin dışında insanlara bir şeyler bırakmak lazım. Kayseri yüzyıllardır hayırseverliği ile bilinen bir şehir. Bu bir Vali için gurur verici bir şey. Ali Amca’ya bu esere verdiği destekler için teşekkür ederim. Camimiz cemaatle dolacak buna eminim ama özellikle sosyal alan olarak da kullanılması benim için çok önemli. Camimiz Kayseri’mize hayırlı olsun.” dedi.