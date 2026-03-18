Kayseri Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup yemek yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine ulaştırdığı dört çeşit sıcak yemekle onların iftarda oruçlarını açmasına vesile olurken, büyükler de bu anlamlı hizmetten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a gönülden dualar ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ve Türkiye'de ilklere imza attıklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Başımızın tacı kıymetli büyüklerimizin sofrasına misafir olmak en büyük mutluluğumuz' dedi.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Başımızın tacı olan kıymetli büyüklerimizin dualarına mazhar olmak, onların sofralarına misafir olabilmek bizim için tarif edilemez bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Onların hayır duaları, yaptığımız her hizmetin en büyük karşılığıdır. Bizler, büyüklerimizin tuttukları oruçları iftarda açmalarına bir nebze de olsa vesile olmanın huzurunu yaşıyoruz. Kocasinan'da hiçbir büyüğümüzün kendini yalnız hissetmemesi, hiçbir hanede iftar sofrasının eksik kalmaması için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz. Bu hizmetler, sadece bir yemek ulaştırmanın ötesinde gönüllere dokunmanın, vefayı yaşatmanın ve insan odaklı belediyeciliğin en güzel örneğini oluşturuyor. İnşallah bundan sonra da sosyal belediyecilik alanında öncü projelerle hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların hayatına dokunmaya ve dualarında yer almaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, 'Maddi olarak her şeyi yapıyoruz ve manevi olarak da her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz. O kadar farklı dramlar var ki, bunlara sahip olmamız lazım. Bunun için en ulaşılacak kapı belediyedir. Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz' diyerek sözlerini noktaladı.