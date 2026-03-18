İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programının ardından bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçesi'ndeki bayramlaşma törenine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Altan İnanç, CHP İl yöneticileri Özlem Ünsal, Selami Ergül ve Sefa Dönmez, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve belediye personelleri katıldı.

Hizmet yolculuğunda en büyük gücün belediye emekçileri olduğunu ifade eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, hep birlikte; daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Altan İnanç ise bayramların toplumda barış, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirterek, ''Sadece özel günlerde değil, hayatın her anında iyiliğin ve paylaşmanın yaşatılması gerekiyor. Ramazan barış ve kardeşliği pekiştirir. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm dünyaya huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum''dedi.

Programda söz alan CHP İl Başkan Yardımcısı Sefa Dönmez, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı günler olduğunu ifade ederek, daha adil ve yaşanabilir bir ülke için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Muhalefette oldukları son bayram olmasını dileyen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ise, 'CHP Genel Başkanımızın bir açıklaması hala kulaklarımda ne demişti, 'Herhangi bir yoldaşıma ayağa taş değse o ayağı paramparça yapacak güç ve zindeyim' demişti. burada bulunan herkes her birimiz sizlerin ayağına taş değse o ayağı parçalayacak derecede zinde ve güçteyiz. İktidara hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu bayram muhalefette olduğumuz son bayram olsun. İyi bayramlar diliyorum' diye konuştu.

Belediye meclis üyeleri adına konuşan Ayşe Akın ise Ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofralarına dikkat çekerek, emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Başkan Mustafa Günay, belediye emekçilerine çiçek takdim etti.