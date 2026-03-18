İzmir Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 'Mübadele Türküleri' konserinde Grup Avaz, Ege'nin iki yakasının ortak kültürünü yansıtan ezgileri seslendirdi.

İZMİR (İGFA) - Göç ve mübadele hafızasını anlatan türküler ile halk oyunları gösterileri izleyicilere duygu dolu ve coşkulu anlar yaşattı. Gece sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.

Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri Nedret Güvenç Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ege'nin iki yakasının ortak kültürünü yansıtan ezgiler yankılandı. Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan göç hikâyelerini anlatan türküler, izleyicilere hem hüzünlü hem de gurur dolu anlar yaşattı.

GÖÇÜN, HAFIZANIN VE KARDEŞLİĞİN EZGİLERİ

Konser, 'Atımı Baylerim Delikli Taşa' ve 'Çalın Davulları' ile başladı. Ardından 'Drama Köprüsü' ve 'Göçmen Kızı' gibi mübadele hafızasında önemli yer tutan eserler seslendirildi. 'Furtuna' ile Karadeniz'in coşkusuna uzanan programda, 'To Zeibeliko tis avdokias' ve Torbalıkı Parmak Zeybeği ile Ege'nin iki yakası arasında kültürel köprü kuruldu.

'Aman Katerina - Aman Cevriye Hanım' eserinde salonda duygu dolu anlar yaşanırken, sahneye çıkan dans ekibi Barbayanis gösterisiyle geceye renk kattı. Programın ilerleyen bölümünde seslendirilen Karadeniz eseri, 'Ahcik', 'Ada Dansı' ve finalde hep bir ağızdan söylenen 'Telli Telli' büyük alkış aldı.

İZLEYENLER EŞLİK ETTİ

Türkülerle birlikte sahnelenen halk oyunları gösterileri geceye ayrı bir dinamizm kattı. İzleyiciler şarkılara zaman zaman eşlik ederken, sahnedeki performanslar uzun süre ayakta alkışlandı. Konser sonunda sanatçılar, dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.