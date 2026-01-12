Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocasinan Akademi, sunduğu eğitimler ve modern tesisleriyle hem sosyal hayata renk katıyor hem de istihdama ve aile ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Akademi tesislerinde eğitim alan kadınlar, Kocasinan Akademi'nin kendileri için adeta bir terapi merkezi olduğunu ifade ederken, edindikleri bilgi ve becerilerle aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirterek Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan Akademi'nin 'kocaman bir aile' olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla akademi bünyesinde farklı branşlarda eğitimler verdiklerini söyledi.

Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek, yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha mutlu bireyler olmalarını sağlamak için sosyal tesislere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparken, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına ne yapılıyorsa, biz Kocasinan'da aynısını hatta daha fazlasını hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Şükürler olsun ki her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanıyoruz.' ifadeleri kullandı.

Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkese hitap eden eğitim faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, özellikle meslek edindirme kurslarının önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: 'Kişisel donanımı artırmak ve saklı kalmış yetenekleri ortaya çıkarmak için Kocasinan Akademi'de eğitimler düzenliyoruz. Sekiz yılı aşkın süredir hizmet verdiğimiz akademimizle on binlerce vatandaşımıza dokunduk. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle her geçen gün yeni ve farklı kurslar açıyoruz. Eğitim alamamış ya da yeni bir meslek edinmek isteyen vatandaşlarımıza önemli fırsatlar sunuyoruz. Böylelikle aile bütçelerine, Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.'

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca, Kocasinan Yıldızları çatısı altında KOCAFEST, masa tenisi, dart, satranç, futbol, voleybol, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve liseler arası bilgi yarışmaları gibi birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlik düzenlediklerini belirterek, emeği geçen belediye personeline ve Halk Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

'KOCASİNAN AKADEMİ HAYATIMIZA DOKUNDU'

Kocasinan Akademi kursiyerleri ise aldıkları eğitimlerin kendilerine moral ve motivasyon kazandırdığını, sosyal hayata katılmalarını sağladığını ve ürettikleri ürünlerle aile bütçelerine ciddi katkı sunduklarını belirterek; 'Kocasinan Akademi sayesinde hem yeni arkadaşlıklar ediniyoruz hem de ürettiğimiz ürünlerle ev ekonomisine destek oluyoruz. Dikiş kurslarında öğrendiklerimizle dışarıdan almak yerine kendi emeğimizle çok daha düşük maliyetlerle kıyafetler dikebiliyoruz. Bu bizim için büyük bir kazanç. Tesislerimiz son derece ferah ve nezih. Buradaki eğitmenler ve çalışanlar adeta ikinci ailemiz gibi. Evde boş durmak yerine hem hobi edinmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak isteyen herkesi Kocasinan Akademi'ye davet ediyoruz. Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.