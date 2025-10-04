KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' ile yapımı süren 25 bin metrekarelik Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Tüm canlıların Kocasinan'da değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yakut Mahalle'mize kazandırdığımız 10 bin metrekarelik yaşam alanı içerisinde yer alan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda 15 farklı çeşit kedi bulunuyor. Çocuklar ve gençler buraya geldiği zaman kedilerle vakit geçirecekleri bir ortam buluyor. Sokak hayvanları için inşa ettiğimiz merkezde; rehabilitasyon, kısırlaştırma, tedavi ve sahiplendirme gibi tüm süreçler profesyonel bir şekilde yürütülecek. 25 bin metrekarelik alanın 1.500 metrekaresi doğal yaşam alanı olacak. İnşallah en kısa zamanda modern tesisi şehrimize kazandıracağız. Bu vesileyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; Allah'ın yarattığı tüm canlılara karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız.' diye konuştu.