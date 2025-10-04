KAYSERİ (İGFA) - Rekor yatırımların ardı arkası kesilmeyen Kayseri Melikgazi'de, açılışlar peş peşe geliyor. İlçenin refah seviyesini artıran yatırımların mimarı Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılış töreninde şu sözleri dile getirdi: 'Cami ve Kur'an kursları bizler için, bu memleket için birer nişaneler, imzalar. Camilerimize, Kur'an kurslarımıza sahip çıkmamız lazım. Ülkemizde her geçen gün yeni bir yatırım yapılıyor, yeni bir çalışmanın açılışı yapılıyor. Melikgazi'de uzun yıllardır Gültepe Mahallemizde aile sağlığı merkezi talebi vardı. Çok şükür nasip oldu, burada da nasip Ali Başyazıcıoğlu'nunmuş. Kendilerine de teşekkür ediyoruz, En çok okul yapan belediye Melikgazi Belediyesi. Şu anda sayısı 25'e yaklaştı. Hayırseverlerimizle yapmış olduğumuz projeler sadece cami, Kur'an kursu ve aile sağlık merkezi ile sınırlı değil. Hayırlı, uğurlu olsun.'

Hayırsever Ali Başyazıcıoğlu ise, ' Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Proje onların, takip onların, malzeme seçimi onların. Bizi hiç yormadılar. Çok güzel bir eser ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ise Başkan Palancıoğlu ve ekibini tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.