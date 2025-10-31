Kayseri Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyet'in 102. yılı münasebetiyle vosvos, TOGG, klasik araç ve motosiklet ekiplerinin katkısıyla 'Ay Yıldız Turu' düzenledi.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehit ve gazi çocuklarıyla birlikte klasik araçla vatandaşları selamladı. Tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar; 'Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.' dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü, Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği, Vosvos Kayseri Grubu, Kayseri TOGG Grubu, Şahin Off-Road Ekibi, Alfa Kayseri Grubu ile Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği katkı sağladı. 'Ay Yıldız Turu' için Sümer Mahallesi'ndeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu otopark alanında toplanıldı.

Mutluluğu gözlerinden okunan şehit ve gazi çocukları, klasik araçları ve motosikletleri yakından inceledi. Klasik araca binen Başkan Çolakbayrakdar, 'Ay Yıldız Turu' temalı şehir turu ile balkonlarda, sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları selamladı. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların kutlamalara ortak olması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Cumhuriyetimizin 102. yılı münasebetiyle düzenlediğimiz 'Ay Yıldız Turu'na yüzlerce araç katıldı. Vosvoslar, klasik araçlar, motosikletler ve farklı sosyal gruplarla birlikte vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşen kortej büyük ilgi gördü. Bu kortej artık Kocasinan ile özdeşleşti. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Büyük bir coşkuyla kutlamalar yapıyoruz ve hemşehrilerimiz bu coşkuya eşlik ediyor. Bugün gazi ailelerimizin çocukları, şehitlerimizin emaneti evlatlarımız bizlerle birlikteydi. Bu güzel anı yaşatan Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü, Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği, Vosvos Kayseri Grubu, Kayseri TOGG Grubu, Şahin Off-Road Ekibi, Alfa Kayseri Grubu ile Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne teşekkür ediyorum. Cennet vatanımızda, ebediyen Cumhuriyetimizin ve ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle bu topraklarda yaşamak nasip olsun.' İfadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve diğer destek veren grupların temsilcileri ise bu özel günde böyle anlamlı bir program düzenleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve ekibine teşekkür ederek, her zaman sosyal projelerde yer alacaklarını ifade etti.

Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle gün boyu bayram coşkusunu yaşayan Kayserililer de Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şehit ve gazi çocuklarının Cumhuriyet'in 102. yılı anısına gökyüzüne bıraktığı 102 balon, renkli görüntülere sahne oldu.