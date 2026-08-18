Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz 2026 Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre konut fiyatları yıllık bazda nominal yüzde 25 artarken, reel olarak yüzde 5,1 geriledi. Yeni Kiracı Kira Endeksi ise yıllık yüzde 28,4 yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'de konut fiyatları Temmuz ayında aylık bazda yükselirken, enflasyondan arındırıldığında değer kaybetmeye devam etti.

Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, konut fiyatları Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı ve endeks 234,8 seviyesine çıktı.

KFE, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25 artarken, reel olarak yüzde 5,1 azaldı.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI YÜZDE 27,7 ARTTI

Üç büyükşehirde konut fiyatları Temmuz ayında farklı bir tablo ortaya koydu. İstanbul'da konut fiyatları aylık yüzde 2,7, Ankara'da yüzde 2,2 yükselirken, İzmir'de yüzde 0,5 geriledi.

Yıllık bazda ise İstanbul'da yüzde 27,7, Ankara'da yüzde 26,6, İzmir'de yüzde 23,1 artış kaydedildi.

Bölgesel verilere göre konut fiyatlarında yıllık en yüksek artış yüzde 35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş bölgesinde gerçekleşti. En düşük yıllık artış ise yüzde 16,4 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde görüldü.

YENİ KİRACI KİRALARI YILLIK YÜZDE 28,4 ARTTI

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) de Temmuz ayında yükselişini sürdürdü. YKKE, bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarken, yıllık bazda nominal olarak yüzde 28,4 yükseldi. Reel olarak ise yüzde 2,6 düşüş kaydetti.

Üç büyükşehirde yeni kiracı kiraları aylık bazda İstanbul'da yüzde 1,7, Ankara'da yüzde 2,2 arttı. İzmir'de ise yüzde 1,8 oranında geriledi. Yıllık bazda yeni kiracı kira endeksi İstanbul'da yüzde 32,4, Ankara'da yüzde 28,6, İzmir'de ise yüzde 26,3 arttı.

EN YÜKSEK KİRA ARTIŞI KARADENİZ'DE

Bölgesel bazda yeni kiracı kira endeksinde en yüksek yıllık artış yüzde 35 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon bölgesinde gerçekleşti. En düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde kaydedildi.