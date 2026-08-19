Türkiye Hazır Beton Birliği'nin Temmuz 2026 raporuna göre, hazır beton sektöründe faaliyet, beklenti ve genel endeks gerilerken güven sınırlı ölçüde arttı. Tüm endekslerin yıllık bazda negatif bölgede kalması, sektörde daralma baskısının sürdüğüne işaret etti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği'nin (THBB) aylık olarak açıkladığı Hazır Beton Endeksi'nin Temmuz 2026 raporu, inşaat sektöründe sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti. Haziran ayında özellikle faaliyet göstergesinde görülen toparlanma temmuzda zayıflarken, Güven Endeksi sınırlı bir artış gösterdi. Buna karşılık Faaliyet, Beklenti ve Hazır Beton Endeksleri geriledi.

Haziran ayında 100,10 seviyesine yükselen Faaliyet Endeksi, temmuzda 0,57 puan düşerek 99,53 oldu. Endeksin yeniden 100 eşik değerinin altına gerilemesi, hazirandaki toparlanmanın sürdürülemediğini gösterdi. Bununla birlikte endeksin 100 seviyesine yakın seyretmesi, sektörde sert bir daralmadan ziyade sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti.

Hazır Beton Endeksi de 99,3 seviyesinden 99,2'ye geriledi. Beklenti Endeksi 99,4'ten 99,1'e düşerken, Güven Endeksi ise 98,5'ten 98,9'a yükseldi. Ancak güven göstergesinin 100 eşik değerinin altında kalması, sektör temsilcilerinin temkinli yaklaşımını sürdürdüğünü ortaya koydu.

YILLIK BAZDA TÜM GÖSTERGELER GERİLEDİ

Temmuz ayı verilerinde tüm endeksler geçen yılın aynı dönemine göre negatif bölgede yer aldı. Yıllık bazda en belirgin düşüş yüzde 1,5 ile Faaliyet Endeksi'nde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,2 ile Beklenti Endeksi ve yüzde 1,1 ile Hazır Beton Endeksi izledi. Güven Endeksi ise yüzde 0,5 geriledi. Veriler, üçüncü çeyreğin başlangıcında inşaat sektöründe geçen yılın aynı dönemine kıyasla daralma baskısının devam ettiğini gösterdi.

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, temmuz ayında tüm endekslerin yıllık bazda gerilediğine dikkat çekerek, hazır beton sektöründeki daralma baskısının sürdüğünü belirtti. Işık, en belirgin düşüşün Faaliyet Endeksi'nde yaşandığını ve bunun sahadaki fiili iş hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yavaşladığına işaret ettiğini söyledi.

İnşaat sektörünün mevcut durumunu da değerlendiren Işık, dezenflasyon sürecinin ve gerileyen yıllık enflasyonun olumlu beklentiler oluşturmasına karşın yüksek borçlanma maliyetleri ve sıkı parasal koşulların sektörde dengeleme sürecini sürdürdüğünü ifade etti.

Krediye erişimdeki zorlukların ve yüksek finansman maliyetlerinin özellikle özel sektörün konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarını sınırladığını belirten Işık, buna karşılık kentsel dönüşüm, deprem bölgesindeki konut ve altyapı çalışmaları ile kamu projelerinin sektörün temel taşıyıcıları olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Işık'a göre önümüzdeki dönemde sektörde kalıcı toparlanmanın sağlanması; dezenflasyon sürecinin devam etmesine, olası faiz indirimlerinin finansman koşullarında yaratacağı rahatlamaya ve gayrimenkul piyasasında ertelenmiş talebin gerçek talebe dönüşme hızına bağlı olacak.