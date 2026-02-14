Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşan Ramazan ayı öncesindeki 'Seferberlik' çağrısına yanıt veren Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle gönüllere dokunduklarını, Türkiye'de örnek, ayrıcalıklı ve ilklere imza attıklarını vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere ramazan ayında yaptığı 'Tenceresi kaynamayan tek bir ev kalmasın' çağrısına sosyal medyadan ilk yanıtı veren Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Rahmet ayı Ramazan'ın gölgesi üzerimize düşmüşken hazırlıklarımız tam, gönlümüz ferah; bir yetimin başını okşamanın, bir büyüğümüzün hayır duasını almanın huzuruyla doluyuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği ufukta, milletimizin hizmetkârı olarak gönüller yapmaya, sizin selamınızı iletmedik kapı bırakmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

'İLÇEMİZ, SOSYAL BELEDİYECİLİKTE DE ÇAĞ ATLADI'

Türkiye'de en iyi şekilde örnek sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Sosyal belediyecilik alanında, Türkiye ve Kayseri'de ilklere, farklı hizmetlere ve örnek yatırımlara imza attık. Tabiri caizse ilçemiz, her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de çağ atladı. Şeyh Edebali'nin dediği gibi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturundan hareketle, 'Halka hizmeti Hakk'a hizmet' olarak gören belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımıza hizmet üretiyoruz.' Şeklinde konuştu.

'HER EVE, HER GÖNÜLE DOKUNAN HİZMETLERİMİZLE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYORUZ!'

Kocasinan'da her hanenin mutlu ve huzurlu olması için yoğun gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Gerek fiilî gerekse inşaat çalışmalarıyla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni, en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra 'sosyal belediyecilik' hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. Kocasinan Dost Eli Projesi çerçevesinde hizmete sunduğumuz Dost Market ve Dost Mağaza ile ihtiyaç sahiplerine farklı bir konseptte hizmet sunmaktayız. İhtiyaç sahipleri, bu merkezde dev bir market konforunda, ücretsiz sevgi puanlarıyla alışveriş yapma imkânı buluyor. Aileler, gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar A'dan Z'ye her ürünü ücretsiz olarak temin edebiliyor. 'Dost Eli' isimli sosyal yardım kartlarımızla, yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek olmaya devam ediyoruz. Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yatağa bağımlı hastaları evlerinde düzenli olarak ziyaret ederek kişisel bakım hizmeti sunmaktadır. Allah şifa versin. Yatağa bağımlı olup kişisel bakımlarını tek başına yapamayan vatandaşlarımıza, genç ya da yaşlı fark etmeksizin bu hizmeti sunuyoruz. Türkiye'de ilk defa 2017 yılında başlattığımız uygulama ile ilçe genelinde ikamet eden 548 çölyaklı aileye bugüne kadar toplam 8.305 çölyak paketi dağıttık. Ayrıca yine Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'Hoş Geldin Bebek' diyerek karşılıyoruz ve bu proje ile ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. 2015 yılında başlattığımız 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında bugüne kadar 36.220 aileye destek olduk. Kayseri'de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan tek kuruluş biziz. Gönül Kazanı Projesi ile ilçemizdeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan vatandaşlarımıza günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyoruz. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçemizdeki 229 vatandaşımızın bir öğün sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Dört yıldır kaynayan gönül kazanımız, bu Ramazan'da da oruçların açılmasına vesile olacak. 'Bundan büyük bir hizmet olamaz' diyen kıymetli büyüklerimizin gönüllerine dokunuyoruz. Başımızın tacı olan bu kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerine yer verdi.

'UZATMADIK EL, DOKUNMADIK GÖNÜL BIRAKMIYORUZ'

İnsana hizmet eden her çalışmanın kendileri için büyük değer taşıdığına değinen Başkan Çolakbayrakdar, ''Dost Eli' sosyal yardım kartlarımızla yıl boyunca tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize destek sağlıyoruz. Amacımız, Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamaktır.' diye konuştu.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK SOSYAL MODEL: 'DOST KAPISI'

Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek teşkil eden 'Dost Kapısı' ile sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Market ve Dost Mağaza'da başvurular, sosyal durum tespiti yapılarak değerlendiriliyor. Aileler, nüfus ve ihtiyaç durumlarına göre sınıflandırılıyor. Uygun görülen vatandaşlara 'Dost Eli' alışveriş kartı veriliyor ve kartta tanımlı para puan limiti kadar ücretsiz alışveriş yapabiliyor. Hem gıda hem giyim alanında hizmet veren market ve mağaza, ihtiyaç sahiplerine modern ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor.