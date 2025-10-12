Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teşkilatın güçlü isimlerinin katılımıyla gerçekleşen Talas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere hitap etti. Başkan Büyükkılıç, 'Şehrin neresine gitsek bir yatırım var. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan bir belediyeyiz' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Genel Merkez Kayseri İl Koordinatörü ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın teşrifleriyle büyük bir katılım ve coşku içinde gerçekleştirildi.

Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat üyeleri tarafından ev sahipliği yapılan bu toplantıda, Kayseri'nin geleceği için birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Başkan Büyükkılıç, teşkilatın her kademesinin katkılarıyla, daha güçlü bir Kayseri ve Türkiye için kararlılıkla yola devam ettiklerini belirtti.

İlçe Danışma Meclisi'nde konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan bir belediyeyiz. Türkiye'de 30 büyükşehir arasında yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir olarak 4 defa dereceye girmiş bir şehiriz. Mevla'm mahcup etmesin' dedi.

Büyükkılıç, 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyerek, tüm ekibinin yanı sıra, teşkilat, ilçe başkanları, milletvekilleri ve bakanlarla el ele hizmetten hizmete koştuklarını ifade etti.