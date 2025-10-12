Meteoroloji'ye göre Türkiye genelinde hava bulutlu ve yağışlı, Marmara doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Sıcaklıkların düşeceği, rüzgarın ise kuvvetli eseceği bölgelerde uyarılar yapıldı.

BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde; yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor.

Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilirken, Meteoroloji'den rüzgar ile sağanak yağış konusunda iki 'kuvvetli' yapıldı.

Buna göre, eüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerinden, Doğu Anadolu'da ise güney yönlerinden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi beklenirken, yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.