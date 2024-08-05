Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşlarla buluşmaya ve onların talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Hacılar'da ilçe sakinlerinin sorunlarını yerinde dinleyip anında çözüm için çalışma yapan Başkan Bilal Özdoğan'ın yeni durağı Sakarçiftliği Mahallesi oldu.Burada namaz sonrası vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Özdoğan, daha sonra Sakarçiftliği Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Muslu'yu yanına alarak incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonrası yanında yer alan birim müdürlerine yapılması gereken konular hakkında direktifler verdi. Başkan Özdoğan, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Hacılar ilçemizde birçok projeyi hayata geçiriyoruz ve bu projelerin yanı sıra halkımızla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ediyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve onlara hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Vatandaşlar ise Başkan Özdoğan’ın bu ziyaretlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Başkanımız her zaman yanımızda. İlçede gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar hakkında doğrudan bilgi alıyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz,” dediler.