Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin Avrupai tarzda projesi Çarşı Melikgazi’de yer almak isteyen uzman ve tecrübeli gıda firmaları için başvuru süreci başladı.

KAYSERİ (İGFA) - 8 Ağustos- 29 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan başvuru sürecinde Kayseri Melikgazi'nin yatırımı Çarşı Melikgazi’de yer almak isteyen gıda firmaları Çarşı Melikgazi’ye bizzat giderek ya da https://carsi.melikgazi.bel.tr/ adresinden online başvuru yapabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 29 AĞUSTOS

Benzersiz mimarisi ve cazibesiyle tüm gözleri üstüne çeken Çarşı Melikgazi’de markasına değer katmak isteyen gıda firmaları için son başvuru tarihinin 29 Ağustos olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi’mizde bir hayalimizi daha gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Örnekleri yalnızca yurt dışında bulunan, özgün tarzı ile kentin cazibe merkezi haline gelecek olan Çarşı Melikgazi’miz yakında vatandaşımızla buluşuyor. Şu anda inşaatımız tamamlandı, Çarşı Melikgazi’mizde yer almak isteyen gıda firmaları için başvurularımız başladı.

Başvurular 18-29 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Çarşı Melikgazi’mizde yerini almak isteyen gıda firmalarımız Çarşı Melikgazi’mize bizzat gelerek ya da https://carsi.melikgazi.bel.tr/ internet adresimizden başvuru yapabilirler. Bilgi almak isteyen firmalarımız 0532 113 00 93 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirler. Türkiye’de örneği olmayan, örnekleri yalnızca Avrupa’da bulunan, 7 gün boyunca açık olacak, içerisinde meyve, sebze, gıda ürünlerinin satılacağı, Sofra Melikgazi ile yerel tatların vatandaşla buluşacağı Çarşı Melikgazi’de markasını vatandaşımızla buluşturacak tüm gıda firmalarımızı bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.