Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin en gelişmiş yapay karlama altyapısıyla kar yağışı olmasa dahi pistlerini kayak severlerle buluşturuyor. Saatte 9 bin metreküp kar üretme kapasitesine sahip sistem sayesinde Erciyes'te sezon ilkbaharın sonlarına kadar uzuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyoner yönetimiyle uluslararası bir kış turizmi merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, teknolojik altyapısıyla da dikkat çekiyor. Türkiye'nin en gelişmiş yapay kar üretme sistemine sahip Erciyes'te, hava şartlarının elverişli olduğu her an gece gündüz suni karlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. bünyesinde bulunan 154 adet suni karlama makinesi, doğal kar yağışına ihtiyaç duymadan pistleri kayak yapmaya elverişli hale getiriyor. Daha yüksek donma özelliğine sahip olan suni kar sayesinde, pistlerde dayanıklılık artarken, kayak sezonu da ilkbaharın sonlarına kadar devam edebiliyor.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes Master Planı'nın profesyonel bir anlayış ve güçlü danışmanlık altyapısıyla hazırlandığını vurgulayarak, 'Suni karlama sistemleri bugün dünyanın önde gelen kayak merkezleri için vazgeçilmezdir. Küresel ısınma tehdidiyle birlikte kar yağışının azalması, kayak merkezleri için önemli bir risk oluşturuyor. Bu riskin teknolojik anlamda tek çözümü suni karlama sistemleridir' dedi.

Avrupa Alpleri başta olmak üzere dünyanın önde gelen kayak merkezlerinde yoğun şekilde kullanılan bu sistemler sayesinde, merkezlerin 'kar garantili' olarak hizmet verdiğini belirten Akşehirlioğlu, 'Biz de Erciyes olarak Türkiye'deki en gelişmiş suni karlama altyapısına sahibiz' ifadelerini kullandı.

Toplam 26 milyon metrekarelik alana kurulu Erciyes Dağı'nda pistlerin yüzde 60'ında suni karlama sistemi bulunduğunu kaydeden Akşehirlioğlu, ana giriş noktalarındaki ve halk tarafından yoğun kullanılan pistlerin tamamında bu altyapının mevcut olduğunu belirtti. Erciyes'te saatte 9 bin metreküp kar üretilebildiğini ifade eden Akşehirlioğlu, sistemin Tekir Göleti ile Hacılar Kapı'daki suni göletten beslenen iki ana su kaynağıyla desteklendiğini aktardı.