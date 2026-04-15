Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nda yeni sezon hazırlıkları başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kentin önemli tarımsal üretim alanlarından biri haline gelen Doğal ürünler bahçesinde üreticiler tarafından çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 13-16 Ocak 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim sonunda başarılı olup bahçe kullanımına hak kazanan üreticiler doğal ürünler bahçesinde heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan bahçede, toprak verimliliğini artırmak ve sağlıklı üretimi sürdürülebilir kılmak amacıyla kapsamlı hazırlıklar yapılıyor. Doğal üretimin teşvik edilmesi, yerel üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda üreticiler, toprağın organik yapısını korumaya yönelik doğal gübreleme yöntemleri ve modern tarım tekniklerini titizlikle uyguluyor.

Bahçede faaliyet gösteren üreticilerin bir bölümü örtü altı alanlarda fide yetiştiriciliğine başlarken, diğer üreticiler açık alanda oluşturulan sebze yataklarında dikim çalışmalarına devam ediyor. Özellikle çilek ve marul üretiminde hareketlilik artarken, ilerleyen süreçte domates, biber ve salatalık gibi yazlık sebzelerin de üretime dâhil edilmesi planlanıyor.

Doğal Ürünler Bahçesi'nde yürütülen çalışmalar sayesinde hem yerel ekonomiye katkı sağlanıyor hem de tüketicilere doğrudan üreticiden, sağlıklı ve doğal ürünler sunuluyor. Sezon açıldığında Doğal Ürünler Bahçesi içerisinde kurulan pazarda ürünlerin satışa sunulması, üretici ile tüketici arasındaki bağı da güçlendiriyor.

Kayseri'de tarım ve hayvancılık alanında üreticilere sağladığı desteklerle Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da organik üretimi desteklerken vatandaşların doğal besinlere kolaylıkla ulaşmasına imkân tanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doğal üretimin yaygınlaştırılması ve organik tarım uygulamalarının artırılması amacıyla eğitim ve destek çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.