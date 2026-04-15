Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tebliğ ile elektrikli skuter üretiminde yerlilik kriterleri netleşti. Belgelendirme süreci Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülecek.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Elektrikli Skuterlerin Üretimindeki Yerlilik Esasları Hakkında Tebliğ' Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, e-skuter üretiminde yerli katkının artırılmasını ve bu durumun belgelendirilmesini amaçlıyor.

Tebliğe göre, elektrikli skuter üreticileri yerlilik şartlarını sağladıklarını belgelemek için Türk Standardları Enstitüsü'ne başvuracak. Başvurularda, skuter veya bileşenlerine ait yerli malı belgelerinin sunulması zorunlu olacak.

Yeni düzenleme kapsamında yerlilik değerlendirmesi; batarya ve şasi (1. grup), motor (2. grup) ile anakart, gömülü yazılım, IoT cihazı ve fren sistemi (3. grup) olmak üzere üç ana grup üzerinden yapılacak. Belge alınabilmesi için ilk gruptaki parçalardan en az birinin yerli olması şartı aranırken, buna ek olarak motorun ya da üçüncü gruptaki parçalardan en az ikisinin yerli olması gerekecek.

Tebliğ ayrıca, tüm ana aksamları yerli olan ürünler için ek şart aranmayacağını da düzenliyor. Belgelendirme sürecinin en fazla 20 iş günü içinde tamamlanması öngörülürken, verilen belgenin geçerlilik süresi ise 1 yıl olacak.

Öte yandan Türk Standardları Enstitüsü, gerekli gördüğü durumlarda üretim yerinde inceleme yapabilecek ve eksikliklerin giderilmemesi halinde belgeyi iptal edebilecek.

Düzenleme, 1 Temmuz 2026 itibarıyla U-Net sistemine kaydedilecek e-skuterler için yerlilik şartlarını da kapsarken, sektörde yerli üretimin teşvik edilmesi ve teknolojik kapasitenin artırılması hedefleniyor.

