Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doğal Ürünler Bahçesi'nde Kayseri Üniversitesi öğrencilerine yönelik uygulamalı tarım eğitimiyle doğal üretimin yaygınlaştırılmasına katkı sağladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi ile üniversite iş birliğiyle hayata geçirilen uygulamalı eğitim çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi'nde gerçekleştirilen program kapsamında, Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı programı öğrencileri sahada eğitim aldı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen uygulamada öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buldu.

Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekiye Kocakaya, ''Bugün burada öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulama becerilerine dönüştürmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan doğal ürünler bahçesine uygulama yapmak üzere geldik. Öğrencilerimiz almış oldukları teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmek üzere domates fidelerinde ayrıca biber fidelerinde şaşırtma işlemi yapmak için buraya geldiler. Büyükşehir Belediyesi'ne bizlere destek verdikleri için teşekkür ederiz'' diye konuştu.

Eğitimde öğrencilere bahçenin işleyişi hakkında bilgiler veren Bahçe Sorumlusu Ziraat Teknikeri Ömer Coşkun da uygulamaya eşlik etti. 10 öğrencinin katıldığı çalışmada toplam 150 adet viyolde şaşırtma işlemi gerçekleştirildi.

Uygulama sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini sahada deneyimleme imkânı bulurken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, doğal üretimin yaygınlaştırılması ve organik tarım uygulamalarının artırılması amacıyla eğitim ve destek çalışmalarını sürdüreceği belirtilirken Büyükşehir, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde çevreci ve ekonomik üretim modelleriyle örnek projelere imza atmaya devam ediyor.