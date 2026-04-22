Tarımsal kalkınmanın önünü daha da açmak için çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'tan Anamur'a, Çamlıyayla'dan Toroslara, üreten herkesin yanında olmayı sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Fide, fidan, küçükbaş, büyükbaş, arı, yem, gübre, makine ve ekipman destekleriyle üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilerin takdirini topluyor.

Son olarak Anamur'da 'Avokado Fidanı ve Bitki Besleme Ürünü Dağıtım Töreni' düzenleyen ekipler, 39 mahallede 153 üreticiye 4 bin 447 adet avokado fidanı ve bitkisel verimi artırmak için 383 üreticiye toplam 1.915 kilogram bitki besleme ürünü dağıttı.

Yapılan törenle birlikte, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği 2019'dan bu yana, Anamur'da üreticilere toplamda 15 bin 666 adet avokado fidanı dağıtılmış oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Merkezi'nde yapılan törene; Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, Büyükşehir ve Anamur Belediyesi bürokratları ile üreticiler katıldı.

DENİZ: 'ANAMUR BELEDİYESİ HİZMETLERDE BÜYÜKŞEHİR'İ ÖRNEK ALIYOR'

Törende bir konuşma yapan Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, göreve geldiği 2019 yılından bu yana bölge üreticisine önemli desteklerde bulunduğunun altını çizdi.

Anamurlu yurttaşların, Büyükşehir'in ilçeye yaptığı hizmetlerden de memnuniyet duyduğunu ifade eden Deniz, 'Vatandaşlar, 'Geçtiğimiz yıllarda çok kuraklık çektik, Büyükşehir'i aradık ve birkaç saat sonra su 2 bin metre zirveye geldi' diyor. Büyükşehir ve Anamur Belediyesi'nin bir olup, yolları güzelleştirdiğini söylüyor. Büyükşehir'in burada birçok güzel projesi var. Öğrencilere hizmeti var. Öğrencinin maliyetini, üniversiteye çocuk gönderen yurttaşlarımız çok iyi bilir. Sosyal belediyeciliği Türkiye'de en iyi uygulayan belediye Mersin Büyükşehir Belediyesi' dedi.

Anamur Belediyesi'nin de hizmetlerde Büyükşehir'i örnek aldığını sözlerine ekleyen Deniz; yurttaşların refahı için birçok proje üretmeye devam edeceklerini kaydederek, verilen tüm destekler için Başkan Seçer ve Büyükşehir'e teşekkürlerini sundu.