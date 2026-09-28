Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla üniversitede öğrencisi bulunan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakdi destek programını 2026-2027 eğitim öğretim yılında da sürdürüyor. Aile başına 10 bin TL olarak yapılacak destek için başvurular 1 Ekim 2026'da başlayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitede öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı' kapsamında yeni dönem başlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda sürdürülen destek programı kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygun şartları taşıyan ailelere 10 bin TL nakdi yardım yapılacak.

Dört Yılda 8 Bin 93 Aileye Destek

2022-2023 eğitim öğretim yılında başlatılan destek programıyla bugüne kadar 4 yılda toplam 8 bin 93 aileye 45 milyon 194 bin 500 TL ödeme gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında da üniversite eğitimi nedeniyle ailelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik yükün azaltılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Başvurular Sadece Online Yapılacak

2026-2027 dönemi başvuruları 1 Ekim 2026 saat 09.00'da başlayacak, 31 Ekim 2026 saat 17.00'de sona erecek. Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin www.kayseri.bel.tr adlı internet sitesinde yer alan Online Hizmetler bölümündeki 'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Yardımı Başvuru Formu' üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen başvuru kabul edilmeyecek. Yardım için başvuruyu öğrencinin kendisi değil, öğrencinin velisi yapacak.

Destekten Yararlanmak İçin Aranan Şartlar

Destek programından yararlanabilmek için ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmesi ve belirlenen sosyal ve eğitim şartlarını taşıması gerekiyor. Gelir değerlendirmesinde maaş ve ücretlerin yanı sıra gayrimenkul, araç, kira, serbest meslek, zirai ve sınai gelirler gibi haneye giren gelirler de dikkate alınacak.

Aileden Yalnızca Bir Öğrenci İçin Destek Sağlanacak

Destek programında açık öğretim, uzaktan öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ücretli değişim programında bulunan öğrenciler kapsam dışında tutuluyor. Vakıf üniversitelerinde ücret ödeyerek öğrenim gören öğrenciler, yurt dışında vakıf üniversitelerinde tam burslu veya burssuz öğrenim görenler, belirlenen şartlar dışında ikinci üniversite okuyanlar ile Milli Savunma Bakanlığı ve Polis Akademisi öğrencileri için de başvuru kabul edilmeyecek.

Ayrıca geçici koruma, mülteci ve uluslararası koruma kapsamındaki kişiler ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında ikamet eden aileler programa başvuramayacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen destek programıyla, üniversite eğitiminin aile bütçelerinde oluşturduğu yükün azaltılması ve ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim sürecinde desteklenmesi amaçlanıyor.