KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin yanı sıra, kent ulaşımını rahatlatacak 5 kritik katlı kavşak projesini de bir bir hayata geçiriyor. Toplam 16 kilometrelik yol düzenlemesini kapsayan 5 katlı kavşağın yatırım bedeli 2,4 milyar TL'ye ulaşıyor.

Tamamlanan 29 Ekim Katlı Kavşağı, yapımı devam eden DSİ Katlı Kavşağı, planlama sürecindeki Kertmeler Katlı Kavşağı, 15 Temmuz Bulvarı HES Katlı Kavşağı ve Osman Kavuncu Bulvarı OSB Katlı Kavşağı ile Kayseri trafiğinde yeni bir dönem hedefleniyor.

Projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, artan nüfus ve araç yoğunluğuna karşı kalıcı ve planlı çözümler ürettiklerini belirterek, ulaşım yatırımlarının aralıksız süreceğini vurguladı.

Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin şehir trafiğini rahatlatacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, özellikle yoğun saatlerde kilitlenen bölgelerde kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Sanayi bölgesindeki yoğunluğu azaltmayı hedefleyen projeler kapsamında, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde, Organize Sanayi Bölgesi girişinde yeni bir katlı kavşak çalışması planlanıyor. Başkan Büyükkılıç, 'Organize sanayimizde o bölgedeki trafiği rahatlatmak için önemli bir katlı kavşak çalışmamız olacak' diyerek, üretim ve lojistik akışının daha hızlı ve güvenli hale geleceğini ifade etti.

Yapımı devam eden DSİ Katlı Kavşağı projesinde çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Büyükkılıç, kavşağın Mayıs ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi. Projeyi üstlenen firmanın süreci başarılı şekilde yönettiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, yatırımın bölge trafiğine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Kertmeler Katlı Kavşağı, özellikle pik saatlerde yoğunluk yaşanan Yıldırım Beyazıt bölgesinde hayata geçirilecek. Hulusi Akar Bulvarı üzerinden Talas istikametine dönüş aksında planlanan proje için meclis kararının alındığını ve gerekli kaynağın sağlandığını açıklayan Büyükkılıç, hazırlık sürecinin başladığını duyurdu. Bu kavşakla birlikte bölgedeki trafik sıkışıklığının büyük ölçüde giderilmesi hedefleniyor.

15 Temmuz Bulvarı üzerinde planlanan HES Katlı Kavşağı'nın da ulaşım vizyonunun önemli parçalarından biri olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, projenin şehir trafiği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Cumhuriyet'in 29 Ekim coşkusuna ithafen isimlendirilen 29 Ekim Katlı Kavşağı tamamlanarak hizmete sunuldu. Şehrin önemli akslarından biri olan Davud El Kayseri Bulvarı üzerinden Paşalı Caddesi bağlantısını sağlayan ve 6 şeritli olarak inşa edilen kavşak, şehir içi ulaşımda akıcılığı önemli ölçüde arttırdı. Başkan Büyükkılıç, projeye, Cumhuriyet Bayramı'na denk gelecek şekilde isim verilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, kavşağın şehir estetiğine ve ulaşım konforuna katkı sağladığını ifade etti.

Toplam 5 yeni katlı kavşak projesiyle 16 kilometrelik yol düzenlemesi yapılacağını yineleyen Başkan Büyükkılıç, 2,4 milyar TL'lik yatırımın, Kayseri'nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi. Büyükkılıç, 'Kayseri'mizi sadece bugüne değil, geleceğe hazırlıyoruz. Artan araç sayısı ve şehirleşme hızına paralel olarak, planlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarıyla hem şehir içi trafik konforunu arttırmayı hem de sanayi, ticaret ve sosyal yaşamın daha akıcı işlemesini hedefliyor.