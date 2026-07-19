Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Hunat Hatun Medresesi'nde ücretsiz olarak sürdürdüğü LGS tercih danışmanlığı hizmeti, uzman rehber öğretmenlerin desteğiyle öğrenci ve velilere yol gösterirken, yoğun katılım ve memnuniyetle devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime ve gençlere verdiği destek doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmıyor. KAYMEK A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından Hunat Hatun Medresesi'nde verilen ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti, öğrenciler ve ailelerinden yoğun ilgi görüyor.

Sınav maratonunu geride bırakan öğrencilerin geleceklerine yön verecek tercih sürecinde bilinçli karar almalarını amaçlayan hizmet kapsamında, uzman rehber öğretmenler öğrencilerin puanları, ilgi alanları, hedefleri ve başarı durumlarını değerlendirerek en uygun lise tercihlerini oluşturmalarına destek oluyor.

16-27 Temmuz tarihleri arasında her gün 10.00-19.00 saatleri arasında sunulan ücretsiz danışmanlık hizmeti, tercih dönemindeki belirsizlikleri ortadan kaldırırken, öğrenci ve velilerin de takdirini kazanıyor.

Eğitim alanındaki desteklerini sınav hazırlık süreciyle sınırlı tutmayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetiyle de öğrencilerin geleceklerini doğru planlamalarına katkı sunmayı sürdürürken, gençlerin hayallerindeki liselere bilinçli tercihlerle ulaşmalarına rehberlik ediyor.