20-21 Haziran'da gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 22 Temmuz'da erişime açılacak. Sonuçların ardından ÖSYM, tercih sürecine ilişkin kılavuzu yayımlayacak.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren milyonlarca adayın heyecanla beklediği sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu yayımlayarak tercih sürecini başlatacak.

Kılavuzda üniversitelerin kontenjanları, geçen yıl oluşan taban ve tavan puanlar ile başarı sıraları, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri ayrıntılı şekilde yer alacak. Ayrıca tercih takvimi ve yerleştirme sürecine ilişkin bilgiler de adayların erişimine sunulacak.

Geçen yıl uygulanan başarı sıralaması şartlarının bu yıl da sürdürülmesi bekleniyor. Buna göre tıp fakülteleri için sayısal puan türünde ilk 50 bin, hukuk fakülteleri için 100 bin, öğretmenlik programları için ise ilgili puan türünde ilk 300 bin içerisinde yer alma şartının korunacağı öngörülüyor. Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacak. Tercih süresi boyunca adaylar, tercih listelerinde istedikleri değişiklikleri yapabilecek.