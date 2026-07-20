TÜBİTAK BİDEB tarafından yürütülen 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı'nın 2026 yılı başvuruları başladı. Programa başvurular 15 Eylül 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı'nın 2026 yılı çağrısını başvuruya açtı.

Program kapsamında, Türkiye'nin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda doktora eğitimine devam eden araştırmacıların bilimsel üretkenliklerinin artırılması, uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve araştırmacıların alanlarında yenilikçi yöntem ve yaklaşımlar kazanması hedefleniyor. Burs programı ile doktora öğrencilerinin yurt dışındaki üniversite ve araştırma merkezlerinde bilimsel çalışmalar yürütmeleri desteklenerek akademik yetkinliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başvurular, 15 Eylül 2026 Salı günü saat 17.30'a kadar TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Programa ilişkin başvuru koşulları, değerlendirme süreci ve diğer ayrıntılar, TÜBİTAK tarafından yayımlanan 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı 2026 Yılı Çağrı Duyurusunda yer alıyor.