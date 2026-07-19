Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zekâ destekli yabancı dil öğrenme platformu 'DİLİM', hizmete açılmasının ardından ilk ayında 220 bin 417 kullanıcıya ulaştı. Platformda 3,2 milyondan fazla öğrenme işlemi gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yapay zekâ destekli yabancı dil öğrenme platformu DİLİMin kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, platform ilk ayında 220 bin 417 kullanıcı tarafından kullanıldı.

MEB'in 'Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025-2029)' kapsamında hayata geçirdiği DİLİM, yalnızca öğrenciler için değil; öğretmenler, veliler, gençler ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdüren tüm bireyler için kapsamlı bir dijital öğrenme ekosistemi olarak tasarlandı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, kullanıcılar platform üzerinden 3 milyon 230 bin 38 öğrenme işlemi gerçekleştirirken, yapay zekâ destekli sohbet modülünde ise 51 bin 373 sohbet oturumu yapıldı.

Bakanlık, yapay zekâ teknolojilerini eğitim süreçlerine entegre etmeyi hedefleyen DİLİM platformuyla yabancı dil öğrenimini daha erişilebilir, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, platformun kullanımının artırılması ve dijital eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini duyurdu.