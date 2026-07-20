Bursa Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlık kapasitesini güçlendirmek ve müdahale becerisini geliştirmek amacıyla itfaiye personeline yönelik uygulamalı eğitim programı düzenledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) uzmanları tarafından 122 itfaiye erine 'Afet Farkındalık Eğitimi' ile 'Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)' eğitimleri verildi.

Eğitimlerde, itfaiye personeline afet öncesi hazırlık çalışmaları, kurumlar arası koordinasyon, müdahale süreçleri ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nın uygulama esasları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimlerin ardından hazırlanan çevrim içi sınavla personelin bilgi düzeyi ölçüldü.

Program kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından da 'Yangın ve Afetlerde Hayvan Kurtarma ve İlk Müdahale' ile 'Yılanlara Güvenli Müdahale' başlıklı eğitimler verildi. Afet ve yangınlarda hayvanların güvenli şekilde kurtarılması, ilk müdahale yöntemleri ve hayvanlara doğru yaklaşım tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak öğrenen itfaiye personeli, yılan yakalama ekipmanlarını da kullanarak güvenli müdahale yöntemlerini pekiştirdi.