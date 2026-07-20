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Sınav sonuçları için tıklayabilirsiniz

Adayların yabancı dil yeterliliklerini belirlemek amacıyla düzenlenen sınavda, İngilizce ve Almanca dillerinde toplam 50 soru yöneltildi. Adaylara sınavı tamamlamaları için 110 dakika süre verildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) kapsamında 27 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına EBA kullanıcı bilgileriyle erişebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) kapsamında düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçları erişime açıldı.

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