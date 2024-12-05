Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 bin 906 özel gereksinimli vatandaşa su faturalarında yüzde 50 indirim uygulandığını duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak adına çeşitli hizmetler sunmaya devam ediyor.

Büyükkılıç, Kayseri’deki özel gereksinimli vatandaşları her zaman "özel kardeşlerim" olarak adlandırarak onlara olan desteğini vurguladı. Yüzde 40 ve üzeri engelli oranına sahip vatandaşlar için başlatılan bu uygulama, kaydedilen 14 bin 906 özel gereksinimli bireye önemli bir rahatlık sağladı. Büyükkılıç, özel gereksinimli vatandaşların toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde var olabilmeleri için her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

“Önce insan diyen bir anlayışla hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz” diyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli projelere de devam edeceklerini belirtti.