Muğla’nın Fethiye ilçesinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstermek için sağlık çalışanları bir araya geldi ve broşür dağıtarak basın açıklaması düzenledi. Broşür dağıtımı sonrasında Genel Sağlık İş Seydikemer İlçe Temsilcisi Cem Kayserili Gündem Fethiye’ye açıklamalarda bulundu. Kayserili, “Bir doktorun günde 50 hasta bakması, 40 hastaya Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) yapması, 10 hastaya yaşlı izlem yapması mümkün değil” dedi.Hülya Çetinkaya – Burak Necip Başar/Gündem Fethiye (MUĞLA İGFA) Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” sonrası 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında, sağlık meslek örgütleri Türkiye genelinde iş bırakma kararı almıştı.

Grevin ilk gününde Muğla’da, İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlenmişti.

Sağlık örgütlerinin “eziyet yönetmeliği” olarak adlandırdıkları değişikliğe tepki olarak gerçekleştirilen iş bırakma eylemleri kapsamında, sağlık meslek örgütleri bugün (3 Aralık) ise Fethiye’de 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi (ASM) önünde bir araya geldi.

“Ruhuna Fatiha lokma etkinliği” düzenleyen sağlık çalışanları, lokma dağıttı ve neden iş bırakmam eylemi yaptıklarına dair gerekçelerini sıraladıkları broşürleri yurttaşlara dağıttı.