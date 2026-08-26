Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesinde yaz tatilinde 40 gün sabah namazına gelerek bisiklet almaya hak kazanan 13 bin 91 çocuğa bisikletlerin dağıtımı başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelinde düzenlediği 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesi kapsamında yaz tatilinde 40 gün sabah namazına gelen 2017 doğumlu çocuklar için hazırlanan bisikletlerin dağıtımları başladı.

Konya'da geleneksel hale gelen projenin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Çocuklarımızın yaz tatilinde sabahın erken saatlerinde büyük bir gayretle camilere gelmesi bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu alışkanlıklarını ömürleri boyunca sürdürürler. Bu yıl kayıt yaptıran 15 bin 541 evladımızdan 13 bin 91'i, 40 gün boyunca sabah namazına katılarak bisiklet almaya hak kazandı. İlçelerdeki bisiklet dağıtımlarımızı tamamladık, yarından itibaren de merkezdeki camilerimizde dağıtımlarımız başlayacak inşallah. Çocuklarımızı ve onların bu güzel gayretine destek olan kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Tüm çocuklarımıza hayırlı olsun' diye konuştu.

İLÇELER TAMAMLANDI, MERKEZDE BAŞLIYOR

Konya İl Müftülüğüyle birlikte düzenlenen proje kapsamında Konya genelinde 29 Haziran - 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazına gelen 2017 doğumlu çocuklar aileleriyle birlikte bisikletlerini büyük bir sevinçle teslim alıyor. İlçelerdeki camilerde bisiklet dağıtımları tamamlanırken Konya merkezdeki dağıtımlar ise 27 Ağustos Perşembe gününden itibaren gerçekleştirilecek.

Çocukların bisikletlerini teslim alacağı dağıtım tarihi, saati ve yeri bilgileri, proje kapsamında internet sitesi üzerinden alınan telefon numaralarına SMS yoluyla iletiliyor. Velilerin kendilerine ulaşan SMS'lerdeki bilgileri takip ederek belirtilen gün ve saatte ilgili dağıtım noktasında hazır bulunmaları gerekiyor.

Merkezde dağıtımlar çocukların kayıt oldukları camilerin önünde gerçekleştirilecek. Cami önlerinin müsait olmadığı durumlarda ise çocuklar en yakın uygun camiye yönlendirilecek.

