SASKİ, içme suyu şebekelerinde kayıp kaçakları azaltmak ve mevcut su kaynaklarını daha verimli kullanmak için altyapı yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Meşepınarı'nın bin 700 metrelik içme suyu hattı yenilenerek abonelere kayıpsız içme suyu ulaştırılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla içme suyu şebekelerini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Karapürçek Meşepınarı Mahallesi'nde mevcut bin 700 metrelik içme suyu hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında mahallede bulunan bin 700 metrelik içme suyu hattı yenilenerek güçlü şebeke ağı oluşturulacak. Yenilenen hatla birlikte şebekedeki su kayıplarının azaltılması ve mevcut kaynakların daha verimli değerlendirilmesi sağlanacak.

Yürütülen altyapı güçlendirme çalışmaları neticesinde yalnızca mevcut altyapının yenilenmesi değil, su kaynaklarının korunması da hedefleniyor. Meşepınarı'ndaki imalatların tamamlanmasının ardından mahalledeki 178 haneye kaliteli içme suyunun kayıpsız ve kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'İçme suyu kaynaklarımızı korumanın en etkili yollarından biri, suyun abonelerimize ulaşana kadar yaşadığı kayıpları azaltmaktır. Bu anlayışla şehrimizin farklı noktalarında şebeke yenileme ve güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meşepınarı Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bin 700 metrelik hat yenilemesiyle kayıp-kaçak oranlarını azaltacak ve abonelerimize güçlü altyapımızla kesintisiz bir içme suyu hizmeti sunacağız' ifadelerine yer verildi.