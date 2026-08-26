Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı bünyesindeki Çocuk Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kamp programında, farklı şehirlerden ve müzik çevrelerinden gelen 30 piyano ve 30 keman öğrencisi bir araya geldi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez düzenlenen Uluslararası Çocuk Müzik Kampı'nda genç müzisyenler, sanat ve eğitimin ortak çatısı altında bir araya geldi.

Kampın sonunda, Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen kapanış programında çocuklar, aldıkları eğitimler doğrultusunda yeteneklerini sergiledi. Programda ayrıca kampa katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

ATEŞ: BİZLER ŞEHRİMİZİN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA GÖREV ALAN HİZMETKARLARIYIZ

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanı Hüseyin Ateş, kapanış programında yaptığı konuşmada kampın faydalarına değinerek, 'Bizler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize çeşitli alanlarda güçlü vizyonla şehrimizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla görev alan şehrin hizmetkarlarıyız. Biz ekibimle birlikte çok güçlü bir ekibiz. Burada çocuklarımıza en az bizler kadar, anne babalar kadar değer veren kıymetli hocalarımız var. Onlara bir teşekkür etmeyi istiyorum' diye konuştu.

Konuşmasının devamında Müzik Akademisi'nin kurulduğunu belirten Ateş, 'Bir müzik akademisi kurduk. Müzik akademimizin sınavına en az 1000 öğrencimiz katıldı. Bu 1000 öğrencinin içerisinden çeşitli alanlarda 160 öğrencimiz seçildi. 160 öğrencimiz 2 yıl boyunca bu eğitime devam edecekler. Bu çocuklarımız objektif bir sınavla ve adil bir şekilde seçildiler. Bunun sonunda 1700 saatlik bir eğitim almış olarak en azından müzikle ilgili temelle yoğurularak hayatlarına şekil vermelerini hedefliyoruz. Bu hem akademik alanındaki başarılarına hem de kültür sanat alanında güzel bir yol izleyecekleri düşündüğümüz çok kıymetli bir iş. Bu vizyonu bize sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim' diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Adil Çete, yaptığı konuşmada çocukların aldığı eğitimin önemine vurgu yaparak, 'Bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiler. Bu kampa katılan çocukların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Sadece bir müzik kampı değildi. Müziğin dışında da yapmış oldukları etkinlikleri sahnenin ön tarafında da görüyorsunuz. Birbirinden kıymetli hocalardan bir hafta boyunca çok özel eğitimler aldılar' diye konuştu.

Kamp Koordinatörü ve Çocuk Sanat Merkezi Piyano Eğitmeni Reneta Popovıch Çavdar, kapanış programında yaptığı konuşmada çocukların deneyimleyerek öğrenmelerine dikkat çekerek, 'Bir hafta boyunca çok eğlenceli ve farklı bir şekilde programlarımız vardı. Bu kamp bizim için harika bir deneyimdi. Tüm çalışanlara sonsuz teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'dan, Almanya'dan, Urfa'dan, Mersin'den, Kıbrıs'tan, Suriye'den, çocuklar bizlere katıldı. Bu sadece müzik değildi. Çocuklar bir hafta boyunca, beş gün boyunca sanatın her dallarıyla tanıştı. Burada sergilerini, emeklerini gösterdiler. Resimden, sanatlardan, cam atölyelerden, seramikten, mozaik gibi. Çok güzel bir ortam, sıcak, eğlenceli, dolu bir beş gün biz geçirdik' ifadelerini kullandı.

Kamp süresince çocuklar, teknik becerilerini geliştirerek müziği daha geniş bir perspektiften tanıma fırsatı buldu. Farklı dönemleri ve bestecileri keşfeden öğrenciler, müzikal işitme ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler aldı. Eğitimlerde ayrıca farklı öğretmenlerin bilgi ve deneyimleri öğrencilerle paylaşıldı.

Gaziantep'te ilk kez hayata geçirilen bu uluslararası müzik kampının, genç yeteneklerin sanatsal gelişimine katkı sunmasının yanı sıra kentin kültür ve sanat yaşamına da yeni bir renk ve değer katması hedeflendi.

Çocuklar beş gün boyunca bireysel piyano ve keman derslerinin yanı sıra solfej, müzik tarihi, Prodigy, enstrüman tanıtımları, koro, orkestra ve toplu müzik çalışmaları gibi farklı alanlarda eğitim aldı.