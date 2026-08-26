Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tarımsal desteklemeler kapsamında Gürgentepe'de üretimi gerçekleştirilen mavi yemiş ve çoban fasulyesi tarlalarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla üreticilere fidan ve tohum desteğinin yanı sıra alım garantisi de sunuyor.

Bu kapsamda Gürgentepe'de yaygınlaştırılan mavi yemiş ve çoban fasulyesi, üreticiler için yeni gelir kapıları oluşturuyor.

BAŞKAN GÜLER: 'HEM ÜRETİME HEM DE ALIMA DESTEK VERİYORUZ'

Gürgentepe'de üretim alanlarını inceleyen Başkan Güler, Ordu'da yeni gelir kaynaklarının oluşturulmasına önem verdiklerini söyledi.

Başkan Güler açıklamasında şu sözlere yer verdi:

'Tarıma özellikle ağırlık veriyoruz. Yeni gelir kaynaklarından biri de mavi yemiş. Gürgentepe'de en iyi sonuç veren meyvelerden bir tanesi. Güzel işler yapılıyor, çok memnun kaldık. Mavi yemiş zaten buranın anavatanı. Yine Gürgentepe'de çoban fasulyesi tarlasını ziyaret ettik. O da yeni bir gelir kaynağı. Hem fidanlarını, tohumlarını dağıtıyoruz hem de alım garantisi veriyoruz. Üreticilerimiz hem para kazanıyor hem de yeni kaynaklarla ülkemize zenginlik katıyor. Bu bakımdan son derece mutluyuz'

MAVİ YEMİŞ ÜRETİCİSİ POLAT: 'İLK YIL 25-30 KİLOYDU, ŞİMDİ 150 KİLOYU GEÇTİ'

Büyükşehir Belediyesinin mavi yemiş desteğinden yararlanarak üretime başlayan üretici Adem Polat ise elde ettiği verimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Polat, 'Bahçeme çoban fasulyesi dikecektim. Ancak yönlendirmeler sonucunda Büyükşehir Belediyesinin mavi yemiş desteği verdiğini duydum ve onu üretmeye başladım. Güzel bir iş oldu. Çok memnunuz. İlk sene 25-30 kilo bandında üretim yaptım. Geçtiğimiz sene 105 kilo, bu sene ise 150 kiloyu geçen bir üretimim var' diye konuştu.

170 DEKAR ALANDA MAVİ YEMİŞ ÜRETİMİ

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi destekleriyle yaklaşık 170 dekar alanda mavi yemiş üretimi gerçekleştiriliyor. Üreticilerin küçük alanlarda yüksek gelir elde etmesine imkan sağlayan ürünün yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar da sürdürülüyor.

Bu kapsamda eylül ayında 20 bin mavi yemiş fidanının daha Ordu'ya getirilmesi planlanıyor. Yeni fidanlarla yaklaşık 50 dekar alanın daha üretime kazandırılması hedefleniyor.