Bursa'da Nilüfer Belediyesi ekipleri, 11 mahallede yaptığı denetimlerde kaldırımları ve yaya yollarını kapatan malzemeleri topladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kent genelinde yaya güvenliğini önceleyen denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşların günlük yaşamda herhangi bir engelle karşılaşmadan rahatça hareket edebilmesini amaçlayan ekipler, özellikle kaldırımları ve yaya yollarını kapatan unsurlara karşı kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler bu kapsamda son olarak 29 Ekim, Ertuğrul, Balat, Ahmet Yesevi, Minareliçavuş, Görükle, Dumlupınar, İhsaniye, Esentepe, Beşevler ve Konak mahallelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kaldırıma taşan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, yaya ve engelli yolunda bırakılan işgal malzemelerini topladı.