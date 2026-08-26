Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde Oba Çadırı ile yer aldı. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı'nın temsil ettiği çadırda kentin tanıtımı gerçekleştirildi.

BİTLİİS (İGFA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Oba Çadırı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda tüm dünyaya birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı da Oba Çadırı'nı ziyaret eden konuklarla yakından ilgilenerek, Kocaeli ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

BÜYÜKŞEHİR'İ GENEL SEKRETER BARAÇLI TEMSİL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türklerin Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya girişinin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programa katıldı. 50 adet çadırın kurulduğu Millet Bahçesi'ndeki programda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oba Çadırı da yerini aldı. Farklı kültürlerin bin yıldır bir arada yaşadığı Ahlat'tan tüm dünyaya birlik beraberlik ve kardeşlik mesajları gönderildi. Programda Büyükşehir Belediyesi'ni Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı temsil etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılışının 955. yıl dönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklerde yerini aldı. Büyükşehir, her yıl olduğu gibi bu yılda Türk Çadırı'nda kentin tanıtımını gerçekleştirdi. Kocaeli'ne has renklerin kültürel dokularla bezendiği çadıra yöre insanı yoğun ilgi gösterdi.

Çadırın en önemli konukları ise hiç kuşkusuz çocuklar oldu. Kocaeli'ni yakından tanımak isteyen miniklere, Büyükşehir yetkilileri tarafından bilgi verildi. Bunun yanı sıra Kocaeli'nin kültürel ve tarihi zenginlikleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları konuklara aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda yer alan Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Büyükşehir Belediyesi Çadırı'nı ziyaret etti. Bölge halkının Kocaeli'ye yönelik ilgisinin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden Baraçlı, çadırı ziyaret eden konuklara Kocaeli ve Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ile ilgili bilgi sundu.

AHLAT'TA YÖRESEL RENKLER VE LEZZETLER BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi bu hafta başında Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla Ahlat Millet Bahçesi'nde kurulan Otağ'daki yerini aldı. Üç gün boyunca kentin tanıtımının yapıldığı çadırı çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Konuklara kent ile ilgili bilgi verilirken, başta pişmaniye olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ayrıca Karamürsel Sepeti, Kandıra Bezi ve Gölcük Bez Bebekleri gibi ürünler sergilendi. Çadırda Kocaeli'ne özgü yerel kıyafetler ile kültür yayınları da yer aldı.