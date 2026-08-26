Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi'de imalatı süren altyapı yatırımını yerinde incelerken 'Bu çalışmalarla şehrin damarlarını temizliyoruz' ifadelerini kullandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, saha incelemeleri kapsamında Osmangazi ilçesine bağlı Nilüferköy ve Yunuseli mahallelerinde devam eden yatırımları denetledi. BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla Nilüferköy'de gerçekleştirilen kanalizasyon çalışması hakkında bilgi alan Başkan Vekili Biba, temiz çevre için altyapı yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

Projeye ilişkin açıklama yapan Başkan Vekili Şahin Biba, 'Nilüferköy'ün atıksuyunu sağlıklı ve güvenli şekilde tahliye etmek için 80 santimetre ve 1 metre çapında toplam 715 metre atıksu hattı imalatı yapılıyor. Bu hat, mevcut kollektör hattına entegre edilecek. Beraberinde Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan Mahallesi'nde halihazırda dereye deşarj edilen atıksuların çevrede neden olduğu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla 50 santimetre çapında yaklaşık 500 metre kanalizasyon hattı yapılacak ve mevcut kollektör hattına entegre edilecek. Bu sayede Osmangazi'nin Nilüferköy ve Mudanya'nın Çağrışan bölgelerinin atıksu altyapısı güçlendirilerek atıksuların dereye deşarjı önlenecek' bilgisini paylaştı.

ÖNEMLİ OLAN ÇALIŞMALARIN AMACINA ULAŞMASI

Altyapı yatırımlarının şehrin damarları için yapıldığını belirten Başkan Vekili Biba, 'Bu yatırımlar, fark edilmiyor ama bizim için önemli olan çalışmaların görülmesi değil amacına ulaşmasıdır. Bu çalışmalarla şehrin damarlarını temizliyoruz. Nilüfer Çayı ve diğer dereler temiz aktığında herkes bu yatırımların önemini fark edecek. Yoğun mesaiyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Yunuseli Mahallesi'nde yapımı süren 'Yunuseli Mahalle Parkı'nı inceleyen Başkan Vekili Şahin Biba, parkın tamamlanma süreci ve vatandaşlara sunacağı imkânlar hakkında bilgi aldı.

Yunuseli Mahallesi'nde yaklaşık 24 bin metrekarelik alanda kurulan parkla ilgili açıklama yapan Başkan Vekili Şahin Biba, 'Bölgenin en büyük ölçekli parkı olacak bu alan içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, spor alanı, serbest oturma alanları, basketbol sahası bulunacak. Parkın yaklaşık 20 bin metrekaresi yeşil alandan oluşacak. Çevresinde otopark cepleri yer alacak. Temmuz ayında başlayan proje, kısa sürede yüzde 35 fiziki gerçekleşmeye ulaştı. Yapı, sulama ve aydınlatma imalatları sonrası park içinde peyzaj çalışmaları başlayacak. Sonrasında kent mobilyaları, oyun ve spor grupları montajı gerçekleştirilecek. Titizlikle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Parkımız şimdiden hayırlı olsun' dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba tarafından gerçekleştirilen incelemelerde AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Adnan Kurtuluş ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı.