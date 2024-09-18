Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Bünyan Güllüce Mahallesi’ndeki selde zarar gören, tavukları telef olan vatandaşa, canlı hayvan desteği gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile geçtiğimiz ay aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana gelen Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi’ndeki afetin ilk anlarından itibaren bölgede çalışmalar yaparak, yaraları saran Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden zarar gören vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Bünyan Güllüce Mahallesi’ndeki selde zarar gören, tavukları telef olan Necati Turan isimli vatandaşa, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in girişimleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile canlı hayvan desteği gerçekleştirildi.

Bünyan Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emre Taşçı, “Sel afetinde zarar gören, hayvanları telef olan kardeşimize, Selahattin Başkanımızın girişimi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın destekleriyle hayvan desteğinde bulunuyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz, hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Destekten dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür eden selde hayvanları telef olan Necati Turan ise “Hem Memduh Başkanıma hem de Selahattin Başkanıma çok teşekkür ederim. Zararımızı karşıladılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da verdiği bilgilerde, yaklaşık 3 hafta önce sel felaketi yaşadıklarını ve bir vatandaşın vefat ettiğini dile getirerek, Allah’tan rahmet diledi. Safrantı, “Necati kardeşimizin tavukları telef olmuştu. Selahattin Metin başkanımız bu sıkıntıyı bizlere iletince Memduh Başkanımız da bize talimat verdi. Biz de o talimatın gereğini yerine getirmiş oluyoruz. Bize bu desteği sağlamamıza vesile olan Selahattin başkanımıza ve Memduh Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.