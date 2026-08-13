Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yenilenen yüzüyle AKM'de AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları Toplantısı'na katıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı Mahalle Başkanları Toplantısı'nda şehir merkezinde her yerden ulaşılabilir, binlerce kişiye nefes aldıracak yeşil bir koridor oluşturacaklarını ve raylı sistemle çevirerek toplu taşıma kültürünü değiştireceklerini anlattı.

Alemdar, 'Şeker Fabrikası'nın bulunduğu ciddi bir alanı şehrimize kazandırdık. Aziz Duran Parkı, Millet Bahçesi ve Şeker hattıyla şehrimize yepyeni bir yeşil koridorlar nefes alanı oluşturacağız. Diğer taraftan ise Adapazarı-Serdivan Tramvay hattımızla ilgili kısa zamanda saha çalışmalarına başlayacağız' dedi.

YOĞUN KATILIM

Toplantıda AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, AK Parti Adapazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emircan Kocaman, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve ilçe teşkilat mensupları yer aldı.

YEŞİL KORİDORLA ŞEHİR NEFES ALACAK

Şehir merkezine, şehrin her bölgesinden ulaşılabilir olan yemyeşil bir sosyal proje kazandıracaklarını ve Aziz Duran Parkı, Millet Bahçesi ve Şeker hattında oluşacak yeşil koridorla Sakarya'nın nefes alacağını ifade etti.

Diğer tarafta ise Adapazarı-Serdivan Tramvay hattıyla yeni bir toplu taşıma kültürü oluşturacaklarını, Raylı Sistem'in bölge esnafını olumsuz yönde etkilemeyeceği ve aksine ticarete yeni bir hareketlilik getireceğini kaydeden Alemdar, ADARAY'ın planlanan Pamukova, Sapanca, Karasu, Akyazı ve Hendek etaplarını anlattı.

'ŞEHRİN MERKEZİNDE YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURACAĞIZ'

Başkan Yusuf Alemdar şunları söyledi: 'İnsanımızın günlük hayatını kolaylaştıracak, şehrimizin yarınlarına değer katacak işleri birer birer hayata geçiriyoruz. Aziz Duran Parkı, Millet Bahçesi ve Şeker hattıyla şehrimize yepyeni bir yeşil koridorlar nefes alanı oluşturacağız.'

ULAŞIMDA DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

'Raylı sistemi Sakarya'nın gelecekteki ulaşımının en önemli parçalarından biri haline getirmek istiyoruz. Bu anlamda Adapazarı-Serdivan Tramvay hattımızla ilgili kısa zamanda saha çalışmalarına başlayacağız. Aynı zamanda şehrimizde önemli kavşakları da yeni bir forma geçiriyoruz. Ulaşımda başlattığımız bu dönüşüm elbette kolay olmayacak. Ancak şehrimizin yarınları için tüm zorlukların da üstesinden birlikte geleceğiz. Bunun yanında toplu taşımada raylı sistemin ağırlığını artırarak hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de hemşehrilerimize yeni ulaşım alternatifleri sunacağız.'

ADARAY'DA İLÇELER HEDEFİ

'ADARAY'ı ise en kısa süre içinde Pamukova yönünde çalıştırmayı hedefliyoruz. Etaplar halinde önce Mekece'ye, ardından Sapanca'ya, Karasu'ya, Akyazı'ya ve Hendek'e ulaştırmak istiyoruz. Mithatpaşa'da rayları yerin altına almak için de çalışmalarımız devam ediyor. Attığımız her adımda bugünün değil geleceğin ulaşım altyapısını kurmak için çalışıyoruz.'

İLÇE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a, Adapazarı'nda tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar için teşekkür etti.

Başkan Alemdar, programda teşkilat mensuplarıyla görüşerek istek ve taleplerini dinledi, sorularını cevapladı.